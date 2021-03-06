Altan Karındaş’ı Kaybettik

Sinema ve tiyatro oyuncusu Altan Karındaş, 06 Mart 2021 Cumartesi günü hayatını kaybetti. 25 Nisan 1928 tarihinde İstanbul’da doğan sanatçı 1951 yılında Muhsin Ertuğrul’un Küçük Sahne’sinde sanat hayatına başladı. Yavuz Sultan Selim Ağlıyor adlı filmle sinemaya başlayan Karındaş’ın rol aldığı filmler arasında Vahşi Bir Kız Sevdim, Halıcı Kız, Kalbimin Şarkısı, Paydos, Fosforlu Cevriyem, İstanbul Sokaklarında, Kadın Değil Baş Belası, Bütün Suçumuz Sevmek, Tatlı Meleğim, Hıçkırık, Hızlı Yaşayanlar, Çalıkuşu, Tütün Zamanı, Hicran Yarası, Sen Bir Meleksin, Senede Bir Gün gibi filmler var. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.