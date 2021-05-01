Sultanbeyli Kısa Film Yarışması’na Rekor İlgi

Sultanbeyli Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması’nda başvurular sona erdi. Başvurusu yapılan kısa filmler, ulusal ve uluslararası kategoride en iyiler arasında yer almak için yarışacak. Kısa film alanındaki yetenekli yönetmenleri keşfedecek olan yarışmaya, ulusal kategoride 534 film başvurusu yapılırken, uluslararası kategoride ise 110 film başvurusu gerçekleşti. Kısa filmcilerin yoğun katılım gösterdiği yarışmanın kazananlarını belirleyecek yarışma jürisi, usta Oyuncu Perihan Savaş’ın başkanlığında, Yönetmen Banu Sıvacı, TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, Görüntü Yönetmeni Feza Çaldıran ve Oyuncu Hakan Karsak’tan oluşuyor.

Basın Bülteni

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