Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması’nın Afişi Belli Oldu

Sultanbeyli Belediyesi tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilecek ve başvuruları 30 Nisan’da sona erecek olan Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması’nın merakla beklenen afişi belli oldu. Yarışmanın ilk yılındaki afişi, bu yıl anısına Özel Ödül verilecek olan Yunus Emre ve onun temsil ettiği değerlerden esinlenerek tasarlandı. Yunus Emre temsili figürünün yer aldığı afişte, yine Yunus Emre’nin “gelin tanış olalım” mısraından ilhamla, farklı coğrafya ve anlayışlardan insanların sinema paydasında buluşmasını temsil eden figürlere yer verildi. Yarışma logosunun hâkim renklerinin yansıdığı afişte dereceye giren kısa filmlere takdim edilecek ödül miktarları da yer aldı.

Basın Bülteni

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