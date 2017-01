Pera Film’in Yeni İstikameti Balkanlar

Pera Film, yeni yılı İstikamet: Balkanlar film programıyla karşılıyor. 13 – 31 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek olan program, Balkanlara doğru çıkılan yolculuklar ile Balkanlar coğrafyası içindeki yolculukların sinemadaki izdüşümlerini bir araya getiriyor. Program, bu coğrafyadaki farklı savaşlara yabancı gazetecilerin gözüyle bakarken, savaşların etkilediği aşkları ve aileleri, savaşın geride kaldığı günlerde farklı sebeplerle yolu Balkanlar’dan geçenlerin hikâyelerini içeriyor.

Charlie Countryman’ın Gerekli Ölümü

(The Necessary Death of Charlie Countryman)



Güzel Bir Hayat Düşlerken (Cirkus Columbia)



Kan ve Aşk (In the Land of Blood and Honey)



Kayıp Kral (King of the Belgians)



Keder (Banat – The Journey)



Saraybosna’ya Hoşgeldiniz (Welcome to Sarajevo)



Şark Oyunları (Eastern Plays)



Umut Çiçekleri (Harrison’s Flowers)