Tuvana Türkay, Olanlar Oldu’da

Ata Demirer’in yaz mevsimini kışın ortasına taşıyan filmi Olanlar Oldu’da son dönemin popüler ismi Tuvana Türkay da rol alıyor. Türkay filmde, aşkta yüzü gülmeyen, ünlü bir dizi oyuncusu olarak izleyici karşısına çıkacak. Ata Demirer Olanlar Oldu’da hem Kaptan Zafer, hem de annesi Döndü olarak rol alıyor. Kaptan Zafer’in gönlünü kaptırdığı Aslı karakterine hayat veren Tuvana Türkay, Döndü Hanım’ın da gönlünü fethetmek için elinden gelen her şeyi yaptı. BKM Film yapımı Olanlar Oldu’nun yönetmen koltuğunda Eyyvah Eyvah filmlerinin yönetmeni Hakan Algül oturuyor. Senaryosunu Ata Demirer’in kaleme aldığı film 20 Ocak’ta gösterime girecek.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.