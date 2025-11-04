Sıra Dışı Bir Cerrah Belgeseli 26. Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali Seçkisinde

Prof. Dr. Ali Akyüz’ün sıra dışı yaşam öyküsünü anlatan Sıra Dışı Bir Cerrah belgeseli, 26. Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali seçkisine alındı. Of ilçesinin köy okulunda başlayan Ali Akyüz’ün eğitim yolculuğu, Trabzon Lisesi’nden İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’ne uzanır. Fakültenin Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda tam 42 yıl boyunca öğretim üyeliği ve hekimlik yapan Akyüz, birçok yeniliğe öncülük ederek Türk tıp dünyasında derin izler bırakmıştır. 1980’li yılların başında endoskopik cerrahi uygulamalarını Türkiye’ye taşıyan Ali Akyüz, bu alanda öncü adımlar atmış, bu hizmetin tüm yurtta halka ulaşması konusunda gayret sarfetmiştir.

Basın Bülteni

