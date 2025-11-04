Long Play Müzik Filmleri Festivali’nde Finale Kalan 8 Belgesel Film Açıklandı

Müziğin sinemayla buluştuğu yepyeni bir festival için geri sayım başladı. Bu yıl ilk kez 05 – 07 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleşecek Long Play Müzik Filmleri Festivali, belgesel sinemacı Gökçe Kaan Demirkıran’ın öncülüğünde, İstanbul’un kalbinde sinema ve müzik tutkunlarını bir araya getirecek. Festivalin belgesel yarışmasında finale kalan 8 film açıklandı. Üç gün boyunca festival film gösterimleriyle sınırlı kalmayacak, müzik ve sinemanın kesişim noktalarını tartışmaya açacak söyleşiler, atölyeler ve özel etkinliklerle şehre yeni bir soluk katacak. İlham verici buluşmalar katılımcıları başka bir deneyimin parçası olmaya davet edecek.

Basın Bülteni

