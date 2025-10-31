26. Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali

Bu yıl 26.sı düzenlenecek Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali dopdolu içeriğiyle 03 – 09 Kasım 2025 tarihlerinde İzmirli sinemaseverlerle buluşacak. Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi, Fransız Kültür Merkezi ve Alman Kültür Merkezi destekleri ile gerçekleştirilen festival 26. yılında İzmirlilere kentin 5 farklı noktasında kısa film gösterimleri ile alternatif bir kültürel deneyim sunacak. Film gösterimlerinin yanı sıra gerçekleştirilecek olan İzmir Film Lab bölümü ile kısa film projeleri destek bulacak.

