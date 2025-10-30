İthaki Yayınları 06 Kasım Kitapları

İthaki Yayınları, 06 Kasım’da satışa sunacağı kitaplarını açıkladı. Joe Abercrombie’nin Şeytanlar adlı kitabı 06 Kasım 2025 Perşembe günü satışa sunulacak. Diaz Birader kendisine büyük övgüler ve önemli görevler verileceğinden emin bir şekilde Kutsal Şehir’e çağrıldığında hiç beklemediği bir ortamla karşılaşır. Yeni cemaati, tövbekâr olmayan katillerden, korkunç büyü uygulayanlardan ve düpedüz canavarlardan oluşmaktadır. Üstelik verilen görev de, doğru görünen bir amacı gerçekleştirmek için hepsinin kanlı işler yapmasını gerektiriyordur. Önlerinde cehennem gibi korkutucu, esrarengiz bir yolculuk uzanırken, Diaz Birader’in yanında ise Şeytanların bulunması en büyük şanslarıdır.