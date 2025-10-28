Barış Falay’a Galada Aile Desteği

Uykucu filminin galasında Barış Falay’ı eşi Esra Ronabar ve oğlu Mavi Rüzgâr yalnız bırakmadı. Cumhuriyet şıklığıyla dikkat çeken Esra Ronabar, zarafetiyle büyük beğeni topladı. Oğlu Mavi Rüzgâr ise babasına benzerliğiyle ilgi odağı oldu. Son dönemin en çok konuşulan oyuncularından Doğukan Polat ise Uykusuz filminin galasında parmağındaki yüzükle dikkat çekti. Modaya olan ilgisini dile getiren oyuncu, “Benim kendi markam var, kendi koleksiyonum.” diyerek tasarım dünyasına da adım attığını açıkladı. Modaya olan ilgisini dile getiren sevilen oyuncu, “Benim kendi markam ve koleksiyonum var.” dedi ve tasarım dünyasına da adım attığını açıkladı.

