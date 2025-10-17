Filos, Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde

Ünlü yazar Halikarnas Balıkçısı’nın sürgüne gönderildiği Bodrum’a ektiği tohumların izinde, doğa, kültür ve bir kentin yeniden doğuşunu anlatan, Meltem Ulu’nun Halikarnas Balıkçısı’nın Yolculuğu adlı eserinden esinlenen Filos adlı belgesel film, Türkiye’nin en köklü sinema etkinliklerinden 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde gösteriliyor. Belgeselin gala gösterimi 25 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 16:00’da Antalya Atatürk Kültür Merkezi Perge Salonu’nda Cevat Şakir’in canlandırmasını gerçekleştiren oyuncu Selahattin Paşalı’nın ve film ekibinin katılımı ile gerçekleştirilecek. Film, bir şairin kendini, doğayı ve bir ege şehrini hızla dönüştürme hikâyesini, arşivler, tanıklıklar ve Bodrum’un bugüne uzanan mirasıyla perdeye taşıyor.

