Ankara Film Festivali’nin Belgeselleri Belli Oldu

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen ve bu yıl 13 – 21 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleşecek 36. Ankara Film Festivali’nin Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda yarışacak filmler belli oldu. Belgesel sinemacı Ece Soydam, podcaster ve editör Esra Ece Kuleci ile yapımcı ve yönetmen Özgür Yılmazkol’dan oluşan Seçici Kurul, 107 film başvurusu arasından Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda yarışacak 7 filmi belirledi. Festivalde bu yıl, Özgür Kelimeler: Gazzeli Bir Şair, Kardeş Türküler ile 30 Yıl, Dedemin Evi, İki Boşluk Arasında, Bir Sürgünün Not Defteri: Misina, Roman Gibi ve Nilgün adlı belgeselleri jüri karşısına çıkacak. Ulusal Belgesel Film Yarışması’nın kazananları, 21 Kasım’da gerçekleşecek kapanış ve ödül töreni’nde belli olacak.

