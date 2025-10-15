17 Ekim’de Vizyona Girecek, Pelin Esmer’in Ödüllü Filmi O da Bir Şey mi’nin Galası Gerçekleşti

32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nden En İyi Film ve En İyi Yönetmen başta olmak üzere toplam 8 ödül alarak festivale damga vuran, Pelin Esmer’in yeni filmi O da Bir Şey mi’nin galası dün akşam Beyoğlu Atlas 1948 Sineması’nda gerçekleşti. 17 Ekim Cuma günü vizyonda izleyicileriyle buluşacak olan filmin galasına yönetmen Pelin Esmer ile oyuncular Timuçin Esen, Merve Asya Özgür, İpek Bilgin, Asiye Dinçsoy, Fehmi Karaarslan, Şebnem Hassanisoughi ve Oğuz Kara katıldı.

Basın Bülteni

