Ankara Film Festivali’nin Kısa Filmleri Belli Oldu

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen ve bu yıl 13 – 21 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek 36. Ankara Film Festivali’nin Ulusal Kısa Film Yarışması’nda yarışacak kısa filmler belli oldu. Gazeteci ve yazar Defne Akman, oyuncu ve yapımcı Manolya Maya ile oyuncu Name Önal’dan oluşan Seçici Kurul, 226 adet kısa film başvurusu arasından 36. Ankara Film Festivali’nin Ulusal Kısa Film Yarışması’nda yarışacak 13 adet kısa filmi belirledi. Ulusal Kısa Film Yarışması’nın kazananları, 21 Kasım 2025 Cuma günü gerçekleştirilecek kapanış ve ödül töreninde belli olacak ve kazananlara sunulacak.

Basın Bülteni

30 Dakikadan Sonra



Alis



Aslında Herkes



Beyazlar ve Renkliler



Bimba



Bizim Olan Her Şey



Hevraz



İnziva



Kirpik



Mutlu Ayaklar



Prosedür



Taşın Rengi



Yaşarım Bence

