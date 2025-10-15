Haberler

Ankara Film Festivali’nin Kısa Filmleri Belli Oldu

Yorum yapın

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen ve bu yıl 13 – 21 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek 36. Ankara Film Festivali’nin Ulusal Kısa Film Yarışması’nda yarışacak kısa filmler belli oldu. Gazeteci ve yazar Defne Akman, oyuncu ve yapımcı Manolya Maya ile oyuncu Name Önal’dan oluşan Seçici Kurul, 226 adet kısa film başvurusu arasından 36. Ankara Film Festivali’nin Ulusal Kısa Film Yarışması’nda yarışacak 13 adet kısa filmi belirledi. Ulusal Kısa Film Yarışması’nın kazananları, 21 Kasım 2025 Cuma günü gerçekleştirilecek kapanış ve ödül töreninde belli olacak ve kazananlara sunulacak.

30 Dakikadan Sonra

Alis

Aslında Herkes

Beyazlar ve Renkliler

Bimba

Bizim Olan Her Şey

Hevraz

İnziva

Kirpik

Mutlu Ayaklar

Prosedür

Taşın Rengi

Yaşarım Bence

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir