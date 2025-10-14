Kâfîrun, 17 Ekim’de Beyazperdede

Gerçek bir hikâyeden esinlenen korku filmi Kâfîrun, 17 Ekim’de vizyona giriyor. Türk korku sinemasında inanç, lanet ve psikolojik çöküş temalarını işleyen film, izleyiciyi karanlık bir evin içinde geçen tüyler ürpertici bir hikâyeye davet ediyor. Kâfîrun’un yönetmen koltuğunda Rotin Engin Tutuş otururken, başrolleri Ejder Özkarslıgil, Ceren Şule ve Nazan Bayazıt paylaşırken, Şükran Çağman, Esila Cömert, Nihat Yılmaz, Pınar Demiral, Ömer Faruk Çalışkan, Selin Mercan gibi başarılı oyuncular canlandırıyor. Başrol oyuncularından Nazan Bayazıt “Ben de korku – gerilim düşkünü bir izleyiciyim. Korku filmi fanatiklerinin kaçırmaması gereken bir yapıma imza attık.” dedi.

Basın Bülteni

