Rotin Engin Tutuş’un yönettiği ve Ejder Özkarslıgil, Ceren Şule, Nazan Bayazıt ile Şükran Çağman’ın oynadığı Kâfîrun, 17 Ekim 2025’de A90 Pictures dağıtımıyla Şeddadi Yapım tarafından vizyona çıkarılıyor.

Hasta annesi ve kız kardeşiyle yaşayan Ahmet, görünmeyen bir varlığın aklını karıştıran oyunlarıyla bir labirentin içine sürüklenir. Varlık, onu her adımda daha da derinlere çekerken, her geçen gün içine kapanır ve gerçeklik ile korkularının sınırları bulanıklaşır. Zamanla her şey içinden çıkılamaz bir kördüğüm haline gelir. Ahmet, ailesini korumak için korkularıyla yüzleşmek zorunda kalır; bu yüzleşme, onun için kesinlikle sonun başlangıcı olacaktır.

