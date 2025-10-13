Ankara Film Festivali’nde Yarışacak Uzun Filmler Belli Oldu

Bu yıl 13 – 21 Kasım 2025 tarihlerinde yapılacak 36. Ankara Film Festivali’nin Ulusal Uzun Film Yarışması’nda yarışacak filmler belli oldu. Akademisyen ve sinema yazarı Ece Vitrinel, sinema yazarı ve yazar Murat Erşahin ile Ankara Film Festivali Direktörü İrfan Demirkol’dan oluşan Seçici Kurul, 30 film başvurusu arasından Ulusal Uzun Film Yarışması’nda yarışacak 8 filmi belirledi. Tüm filmlerin Ankara’da ilk kez gösterileceği ve jüri başkanlığını yönetmen ve senarist Mahmut Fazıl Coşkun’un yapacağı Ulusal Uzun Film Yarışması’nın kazananları, 21 Kasım’da gerçekleşecek kapanış ve ödül töreninde belli olacak.

Basın Bülteni

Ulusal Uzun Film Yarışması Filmleri

Aldığımız Nefes (Şeyhmus Altun)

Atlet (Mustafa Emin Büyükcoşkun, Semih Gülen)

Buradayım, İyiyim (Emine Emel Balcı)

En Güzel Cenaze Şarkıları (Ziya Demirel)

Kesilmiş Bir Ağaç Gibi (Tunç Davut)

Parçalı Yıllar (Hasan Tolga Pulat)

Perde (Özkan Çelik)

Tavşan İmparatorluğu (Seyfettin Tokmak)