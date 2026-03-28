Filos, 01 Nisan’da AKM Yeşilçam Sineması’nda Seyirciyle Buluşuyor

Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın Bodrum’a bıraktığı ekolojik ve kültürel mirası odağına alan Filos belgeseli, 18. İstanbul Uluslararası 1001 Belgesel Film Festivali seçkisinde izleyiciyle buluşuyor. Belgeselin gösterimi, 01 Nisan saat 17:00’de AKM Yeşilçam Sineması’nda yapılacak. Türkiye prömiyerini 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yapan Filos, Bodrum’un yalnızca edebiyat ve kültür tarihinde değil, doğa ve ekoloji hafızasında da derin izler bırakan Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın yaşamına odaklanıyor. Belgesel, onun Bodrum’a kazandırdığı çevresel duyarlılığı, doğaya bakışını ve ekolojik dönüşüme yaptığı katkıları görünür kılıyor.
- Basın Bülteni
