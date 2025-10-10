05 Aralık’ta Sinema Salonlarında Olacak Adile Naşit İçin Herkesin Gönlüne Göre Bir Adile Afişi Tasarlandı

BKM’nin 05 Aralık’ta vizyona girecek Adile Naşit filmine, birden fazla afiş tasarlandı. Çağan Irmak’ın rejisiyle beyazperdeye taşınan Adile’nin başrolünde Meltem Kaptan yer alıyor. Her kuşaktan hayranını gülümseten Adile Naşit için, onun herkese gülen yüzleri afiş olarak hazırlandı. Hazırlanan 7 farklı afiş, Adile Naşit’in sıcak gülüşünü ve kalplerdeki yerini yansıtıyor. Herkes dilediği Adile Naşit’i paylaşacak, hangisini neden sevdiğini söyleyebilecek. Kimi için bir anne, kimi için bir dost, kimi için çocukluk kahkahalarının sesi olan Adile Naşit, şimdi afişleriyle sosyal medyada, 05 Aralık’ta da hikâyesiyle sinemalarda olacak.

Basın Bülteni

