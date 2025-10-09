İthaki Yayınları 16 Ekim Kitapları

İthaki Yayınları, 16 Ekim’de satışa sunacağı kitaplarını açıkladı. Sun Tzu’nun Savaş Sanatı, Anton Pavloviç Çehov’un Altıncı Koğuş ve Ahmet Haşim’in Gurebahane-i Laklakan: Düşkün Leylekler Evi adlı kitapları 16 Ekim’de satışa sunulacak. Ahmet Haşim’in çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlanan denemelerinden seçilerek hazırlanan Gurebahane-i Laklakan (1928), Türk edebiyatında türün en zarif örneklerinden biri sayılır. Doğaya, zamana ve insana bakan bir gözün, eşsiz bir dil musikisinin takip edildiği bu çok değerli eser; Batı’ya yönelen yeni yaşam biçimleriyle Osmanlı alışkanlıklarının çatıştığı bir dönemin zihniyet haritası olarak değerlendirimektedir.