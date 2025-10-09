Ferzan Özpetek: Duygularımın Seyirciyle Aynı Olmasını Seviyorum

İtalyan ve Türk sinemasının gurur kaynağı Ferzan Özpetek yeni filmi, hem eleştirmenlerin hem de seyircilerin bağrına bastığı , Diamanti – Elmaslar’la çıkageliyor. İtalya’da 2,6 milyon seyirciye ulaşan Özpetek, filmini Milliyet Sanat Dergisi’ne anlattı. “Kariyerimin en başından beri benim için en önemli şey seyirciyle paylaşım. Ticari anlamda söylemiyorum, duygularımın seyirciyle aynı olmasını seviyorum. O an hissettiğim, üzüldüğüm, güldüğüm şeylerin onlara geçmesini seviyorum,” diyor.

