Elmaslar Filminin Türkiye Galası, Ferzan Özpetek’in Katılımıyla Paribu Cineverse İstinyePark’ta Gerçekleşti

Usta yönetmen Ferzan Özpetek’in İtalya’da rekorlar kıran filmi Elmaslar’ın Türkiye galası, Paribu Cineverse İstinyePark’ta gerçekleştirildi. Yoğun ilgi gören gecede Özpetek ve film ekibi, izleyicilerle bir araya geldi. Aralık 2024’te İtalya’da vizyona giren ve kısa sürede en çok izlenen film olarak zirveye yerleşen Elmaslar (Diamanti), 63 ülkeye satıldı, İtalya’da 2,6 milyonun üzerinde seyirciyle rekor kırdı ve eleştirmenlerden tam not aldı. Elmaslar, 10 Ekim’de Paribu Cineverse’te vizyona girecek. 1970’li yılların Roma’sında bir terzi atölyesinde çalışan kadınların hayatlarını anlatan film, birbirini dinleyen, el ele vererek zorlukların üstesinden gelen kadınların dayanışma hikâyesini beyazperdeye getiriyor.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.