Uykucu Filminin Fragmanı Yayınlandı

Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu’nun başrollerinde oynadığı, 29 Ekim’de vizyona girmeye hazırlanan Uykucu’nun beklenen fragmanı yayınlandı. Yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği Poll Films imzalı yılın en iddialı filminin aksiyon ve tutku dolu fragmanı heyecan yarattı. Can Ulkay’ın yönetmenliğinde çekilen, senaryosu usta senarist Kubilay Tat’a ait Uykucu, gizli bir örgütün ölümcül oyununda yolları kesişen iki yaralı ruhun hikâyesini konu alıyor. Güçlü oyuncu kadrosunda Ferit Kaya, Barış Falay, Tamer Levent, Musa Uzunlar, Cengiz Bozkurt, Hüseyin Avni Danyal gibi isimlerin de yer aldığı Uykucu, 29 Ekim’de sinemalarda vizyona girecek.

