Osgood Perkins’in yönettiği ve Tatiana Maslany, Rossif Sutherland, Christin Park, Tess Degenstein, Claire Friesen, Erin Boyes, Birkett Turton ile Glen Gordon’un oynadığı Keeper, 21 Kasım 2025’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Pinema Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Liz ve Malcolm, tanışmalarının yıldönümünü kutlamak için hafta sonu ıssız bir kır kulübesine giderler. Başlangıçta romantik ve sakin geçen bu kaçamak, Malcolm’un beklenmedik şekilde şehre dönmesiyle karanlık bir hal alır. Malcolm gittikten sonra Liz, kulübede yalnız kalır ve orada gizlenen korkunç sırlarla ve kötü varlıkla yüzleşmek zorunda kalır.