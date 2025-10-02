İthaki Yayınları 09 Ekim Kitapları

İthaki Yayınları, 09 Ekim’de satışa sunacağı kitaplarını açıkladı. Philip K. Dick’in Ubik, Karanlığı Taramak ve Alfa Ayının Kabileleri ile Dimitri Verhulst’un Sahip Olmak ve Var Olmak, Kenan Yarar’ın Hilal: Şeytanın Belası ve Ezgi Tanergeç’in Tuzlu Yüz adlı kitapları 09 Ekim’de satışa sunulacak. İthaki Yayınları, Philip K. Dick külliyatına Ubik ile başlıyor. Bilimkurgunun en önde gelen isimlerinden olan yazar, Ubik’de toplumsal krizlerin gölgesinde insan doğasını mercek altına aldı. En ünlü romanlarından Yüksek Şatodaki Adam’da, Nazilerin savaşı kazandığı bir dünyayı resmeden Philip K. Dick’in bütün eserlerinde gerçekliğin kırılganlığı, bireyin kimliğini koruma mücadelesi vardır.