Fethiye Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği / FEFSAD tarafından, Fethiye Belediyesi’nin destekleriyle ikincisi gerçekleştirilecek olan Fethiye Film Festivali bu sene 20 – 24 Kasım 2024 tarihleri arasında Fethiyeli sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 2. Fethiye Film Festivali’nde 20 film gösterim seansında toplam 50 kısa film, 7 uzun metrajlı film gösterimi yapılacak. 48 ülkeden 732 film başvurusunun yapıldığı festivalde kurmaca, deneysel, belgesel, canlandırma ve komedi kategorilerindeki filmler Aksin Sinemaları’nda seyirciyle buluşacak. Ayrıca festival komitesinin seçtiği 7 uzun metrajlı filmde festivalde gösterilecek.

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