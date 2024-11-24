2. Fethiye Film Festivali’nde 4. Gün

Fethiye Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği / FEFSAD tarafından düzenlenen 2. Fethiye Film Festivali’nin dördüncü günü, gösterimler ve diğer etkinliklerle devam etti. Gün içinde yapılan Sinemaya Kadın Dokunuşu başlıklı panelde akademisyen Eda Arısoy moderatörlüğünde yönetmen Banu Sıvacı, oyuncu Hatice Aslan, görüntü yönetmeni Meryem Yavuz Arık ve ses tasarımcısı Mine Pakel konuştu. Saat 16:00’da ise Genç Yönetmenler Buluşması gerçekleştirildi.

Basın Bülteni

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Sinemaya Kadın Dokunuşu Panelinden

Banu Sıvacı – Meryem Yavuz Arık –

Eda Arısoy – Hatice Aslan – Mine Pakel



Canan Tor – Banu Sıvacı



Canan Tor – Eda Arısoy



Canan Tor – Mine Pakel – Meryem Yavuz Arık –

Hatice Aslan – Eda Arısoy – Banu Sıvacı



Canan Tor – Hatice Aslan



Eda Arısoy – Hatice Aslan



Hatice Aslan



Hatice Aslan – Mine Pakel



Kısa Film Söyleşisinden

Muhammed Zahid Çetinkaya



Yağmur Türkan Çetinkaya – Muhammed Zahid Çetinkaya –

Murat Yılmaz



Tereddüt Çizgisi Söyleşisinden

Selman Nacar

