2. Fethiye Film Festivali’nde 4. Gün

Fethiye Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği / FEFSAD tarafından düzenlenen 2. Fethiye Film Festivali’nin dördüncü günü, gösterimler ve diğer etkinliklerle devam etti. Gün içinde yapılan Sinemaya Kadın Dokunuşu başlıklı panelde akademisyen Eda Arısoy moderatörlüğünde yönetmen Banu Sıvacı, oyuncu Hatice Aslan, görüntü yönetmeni Meryem Yavuz Arık ve ses tasarımcısı Mine Pakel konuştu. Saat 16:00’da ise Genç Yönetmenler Buluşması gerçekleştirildi.
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Sinemaya Kadın Dokunuşu Panelinden
Banu Sıvacı – Meryem Yavuz Arık –
Eda Arısoy – Hatice Aslan – Mine Pakel
Canan Tor – Mine Pakel – Meryem Yavuz Arık –
Hatice Aslan – Eda Arısoy – Banu Sıvacı
Kısa Film Söyleşisinden
Muhammed Zahid Çetinkaya
Yağmur Türkan Çetinkaya – Muhammed Zahid Çetinkaya –
Murat Yılmaz
Tereddüt Çizgisi Söyleşisinden
Selman Nacar