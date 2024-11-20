2. Fethiye Film Festivali Başladı

Fethiye Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği / FEFSAD tarafından, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Fethiye Belediyesi’nin destekleriyle ikincisi düzenlenen Fethiye Film Festivali başladı. Bu yıl festivalin ‘Gösterim Seçkisi’ 23 kısa kurmaca, 19 kısa deneysel, 17 kısa canlandırma ve 11 kısa belgesel olmak üzere toplam 70 kısa filmden oluşuyor. Aksin Sinemaları’nda seyirciyle buluşacak filmlerin gösterimi sonrasında yönetmenleriyle de söyleşi yapılacak. Ayrıca festival komitesinin seçtiği yedi uzun metrajlı filmde festival gösterim programında yer alıyor. Sinema üzerine paneller, söyleşiler ve sunumların yanı sıra Aksin Sinemaları’nın 7 numaralı salonunda yapılacak kısa ve uzun metraj tüm film gösterimleri ücretsiz olarak seyirciyle buluşuyor. Festival, 20 Kasım Çarşamba günü saat 10:00’da Aksin Sinemaları’nın 7 No’lu salonunda yapılan basın toplantısı ile start aldı. Saat 11:00’da festivalin kısa film gösterimleri başladı.

Basın Bülteni

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