2. Fethiye Film Festivali’nde 2. Gün

Fethiye Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği / FEFSAD tarafından, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Fethiye Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen 2. Fethiye Film Festivali’nin ikinci günü kısa film gösterimleri ve diğer etkinliklerle devam etti. Düzce’de çekilen Gözlerin adlı kısa filmin gösterimi sonrasında filmin yönetmenliğini üstlenen Korhan Topçu seyircilerin sorularını yanıtladı. Günün Ustalara Saygı adlı diğer etkinliğinde ise Sinema Eğitmeni Yalçın Savuran, Metin Erksan’ın sinemasını anlattı.

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Mohammad Hassani



????? – Mohammad Hassani – Efser Semizoğlu

Süleyman Saraçoğlu – İsmail Hakkı Ertaş (Fethiye Kaymakamı) – Canan Tor

