2. Fethiye Film Festivali Sona Erdi

2. Fethiye Film Festivali son gününde yapılan etkinlikler, kapanış töreni ve konser ile sona erdi. Festivalin son gününde kısa film gösterimleri ile birlikte, Sinema, Gerçek ve Yapay Zeka başlıklı panel yapıldı. Kapanış töreninde ise festivale destek veren kişi ve kuruluşlara plaket takdimi sonrasında ilgi gören Film Müzikleri Orkestrası, Baba, Arizona Rüyası, Eşkıya, Hababam Sınıfı, Neşeli Günler, Issız Adam filmlerinin de ünlü müziklerini içeren bir konser verdi.

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Plaket Sunumundan

Sadi Çilingir – Mehmet Özşimşek – Banu Bozdemir –

Aslıhan Saraçoğlu – Canan Tor



Mehmet Oflazoğlu – Sadi Çilingir – Mehmet Özşimşek –

Banu Bozdemir – Aslıhan Saraçoğlu – Canan Tor



Festival Ekibi

