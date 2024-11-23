2. Fethiye Film Festivali’nde 3. Gün

Fethiye Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği / FEFSAD tarafından, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Fethiye Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen 2. Fethiye Film Festivali’nin üçüncü günü, kısa film gösterimleri ve diğer etkinliklerle devam etti. Gün içinde yapılan ilk etkinlikte yönetmen, senarist, yazar, yayıncı Turgut Yasalar, İlk Filmimi Nasıl Çektim başlıklı söyleşinin konuğuydu. Diğer söyleşide ise Nebil Özgentürk, Nazım Hikmet Aramızda adlı belgesel filminin gösterimi sonrasında kitaplarını imzaladı. Akşam saat 20:00’de Aksin Sinemaları’nda yapılan Balinanın Bilgisi adlı uzun metraj filmin gala gösterimine Fethiyeliler ilgi gösterdi ve izdiham yaşandı.

Üçüncü Günden Görüntüler:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

İlk Filmimi Nasıl Çektim Söyleşisinden

Canan Tor – Turgut Yasalar – Mithat Erdoğan



Turgut Yasalar – Mithat Erdoğan – Canan Tor



Nazım Hikmet Aramızda Söyleşi ve İmza Etkinliğinden

Nebil Özgentürk



Canan Tor – Ayşe İnan – Nebil Özgentürk – Deniz Çelebi



Nebil Özgentürk – Süleyman Saraçoğlu



Efser Semizolu – Nebil Özgentürk – Halime Ok – Canan Tor



Kısa Film Söyleşisinden



Balinanın Bilgisi Filminin Galasından

