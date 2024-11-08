2. Fethiye Film Festivali Festival Programı ve Gösterim Seçkisi Açıklandı

Fethiye Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği / FEFSAD tarafından, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Fethiye Belediyesi’nin destekleriyle ikincisi düzenlenen Fethiye Film Festivali bu sene 20 – 24 Kasım 2024 tarihleri arasında Fethiyeli sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Bu yıl festivalin Gösterim Seçkisi 23 kısa kurmaca, 19 kısa deneysel, 17 kısa canlandırma ve 11 kısa belgesel olmak üzere toplamda 70 kısa filmden oluşuyor. Aksin Sinemaları’nda seyirciyle buluşacak filmlerin gösterimi sonrasında yönetmenleriyle de söyleşi yapılacak. Ayrıca festival komitesinin seçtiği yedi adet uzun metrajlı film de festivalin gösterim programında yer alıyor.

Basın Bülteni

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