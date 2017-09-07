7. Bodrum Türk Filmleri Haftası, 18 – 24 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenleniyor. Hafta boyunca 4N1K, Ayla, Çalgı Çengi: İkimiz, Kardeşim Benim, Kırımlı, Koca Dünya, Meryem, Unutursam Fısılda ve Yaşamak Güzel Şey adlı filmler gösterilecek, sanatçılarla söyleşiler yapılacak. Hüznü ve komediyi harmanlayan Yaşamak Güzel Şey, yaşam koşullarına boyun eğen ve sessiz bir adam olan Müfit’in, başına gelen talihsiz bir olay ile baş kaldıran bir anti kahramana dönüşmesini ve yaşamın güzelliklerini keşfetmesini konu alıyor.