Reha Erdem’in yönettiği ve Ecem Uzun, Berke Karaer, Melisa Akman ile Murat Deniz’in oynadığı Koca Dünya, 07 Nisan 2017′de Başka Sinema dağıtımıyla Maya Film – Atlantik Film tarafından vizyona çıkarıldı.

Ali ile Zuhal yetimhanede büyümüş iki kardeştir. Film, Ali ile Zuhal’in yetimhane dışına atıldıkları sırada başlar. Ali ve Zuhal, yetimhaneden çıkıp bu koca dünyaya attıkları ilk adımda suçla tanışırlar. Onlar için artık insanlar arasında yaşamak olanaksız hale gelmiştir. Sığındıkları orman, onlar için bir tür ıssız adaya dönüşür. Medeni dünyadan dışarıya fırlatılıp atılan iki çocuk, insanlığın tüm serüvenini burada sil baştan yeniden yaşayacaktır.