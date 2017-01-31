Ferzan Özpetek’in yönettiği ve Halit Ergenc, Tuba Büyüküstün, Mehmet Günsür ile Nejat İşler’in oynadığı İstanbul Kırmızısı, 03 Mart 2017’de Mars Dağıtım dağıtımıyla BKM Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Uzun yıllar yurt dışında yaşayan yazar – editör Orhan Şahin, ünlü yönetmen Deniz Soysal’ın ilk kitabı üzerinde çalışmak için İstanbul’a gelir. Deniz zenginliğinin son demlerindeki ailesiyle birlikte bir yalıda yaşamaktadır. Orhan, kendini ilk günden Deniz’in karmaşık ilişkileri, esrarengiz arkadaşları ve aile bireylerinin ortasında bulur. Yıllar sonra döndüğü İstanbul’u yepyeni gözlerle keşfederken, unuttuğu duyguları yeniden yaşamaya başlayacaktır.