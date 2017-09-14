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7. Bodrum Türk Filmleri Haftası Yenilikleri ve Sürprizleriyle 18 Eylül’de Başlıyor

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7. Bodrum Türk Filmleri Haftası’nın basın toplantısı 13 Eylül Çarşamba günü CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul’da gerçekleşti. Toplantıya Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği Başkanı Cenk Sezgin, Kos Belediye Başkan Vekili Elias Sifakis, Magazin Gazetecileri Derneği Başkanı Okan Sarıkaya, Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ummuhan Yurt, Oyuncular Hakan Bilgin, Caner Kurtaran, Sinem Uslu ve basın mensupları katıldı.

Cenk Sezgin (Sinema Salonu Yatırımcıları
Derneği Başkanı) – Sinema Uslu

Elias Sifakis (Kos Belediye Başkan Vekili) – Caner Kurtaran –
Cenk Sezgin – Sinem Uslu – Ummuhan Yurt Bodrum Belediyesi
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü) – Hakan Bilgin

Elias Sifakis – Okan Sarıkaya (Magazin Gazetecileri Derneği
Başkanı) – Cenk Sezgin – Hakan Bilgin – Ummuhan Yurt

Okan Sarıkaya – Caner Kurtaran – Cenk Sezgin –
Sinem Uslu – Ummuhan Yurt – Elias Sifakis – Hakan Bilgin

Okan Sarıkaya – Cenk Sezgin – Hakan Bilgin

Sinem Uslu – Caner Kurtaran

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