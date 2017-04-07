Deniz Coşkun’un yönettiği ve Gözde Mutluer, Hasan Denizyaran, Burak Yörük ile Sine Özer’in oynadığı 4K1N, 12 Mayıs 2017’de Mars Dağıtım dağıtımıyla TAFF Pictures – Fabrika Yapım tarafından vizyona çıkarıldı.

Yaprak, beraber büyüdüğü, farklı karakteristik özelliklere sahip 5 kişilik arkadaş grubunun tek kız üyesidir. Kendine, kızlar dünyasından uzak, Ali, Sinan, Gökhan ve Oğuz‘dan oluşan bir dünya kurmuştur. Bir gün hayatına giren Barış Yaprak’ın dünyasını değiştirir. Bu değişim, O’nu kendisine ve kızların dünyasına yönelten bir keşfe çıkarır. Artık kesin bir seçim yapmak zorundadır, ya bir Masal Prensi’ni, ya da Gamzeli Kahraman’ı seçmelidir.