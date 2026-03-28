18. İstanbul Uluslararası 1001 Belgesel Film Festivali Başlıyor

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle; BSB Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği tarafından düzenlenen 18. İstanbul Uluslararası 1001 Belgesel Film Festivali’nin açılış töreni 30 Mart günü saat 19:00’da AKM Yeşilçam Sineması’nda yapılıyor. Töreninin ardından, 21:00’de, 2026 Akademi Ödülleri En İyi Uzun Metraj Belgesel Adayı Kayaları Delmek (Cutting Through Rocks) adlı film gösterilecek. Festivalin ilk günü, AKM Yeşilçam Sineması’nda saat 13:00’te, Abel filminin yönetmeni Fabian Volti, saat 16.00’da ise Okurimono filminin yönetmeni Laurence Leveque, gösterimler sonrası izleyicilerle bir araya gelecek.

