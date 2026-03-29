Gözcü Filmi Hollywood’da Gösterim İçin Gün Sayıyor

12 – 19 Nisan tarihlerinde Kırmızı Halı’yla başlayacak olan 26. Beverly Hills Film Festival’de, 16 Nisan’da TCL Chinese Theatre’da özel gösterimi gerçekleşecek olan kısa film Gözcü, 19 Nisan’da ödül gecesinde yarışacak. Gözcü, sistemleri içeriden eleştiren bir film. Bu eleştiri, “ajan – gözlemci – av” kurgusal üçgeni aracılığıyla aktarılıyor. Gözlemci sistemin kendisini, ajan bu sistemin uygulayıcısını, av ise halkı temsil ediyor. Film, herkesin kendi bölmesinde kendi rolünü yerine getirmesinin gerçekten önemli olup olmadığını sorguluyor. Yuşa Ebrar Dursunoğlu’nun yönettiği filmin başrollerini Olimpia Ahenk Dourmouchev, Göksel Kayahan ve Mert Demirci paylaşıyor.

Basın Bülteni

