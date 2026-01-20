Yeni Bir Hayatın Kıyısında Bir Çöküş Hikâyesi, Jennifer Lawrence’tan Sarsıcı Bir Performans: Geber Aşkım, 23 Ocak’ta Mubi’de

Cannes Film Festivali’ndeki dünya prömiyerinin ardından sezonun en çok konuşulan yapımları arasında yer alan Lynne Ramsay imzalı Geber Aşkım (Die my Love), evlilik ve annelik üzerine çarpıcı bir anlatı kuruyor. Ariana Harwicz’in çok okunan ve ses getiren romanından uyarlanan, başrollerinde Jennifer Lawrence ile Robert Pattinson’ın oynadığı film, yeni bir hayata adım atan genç bir kadının yaşadığı yıkıcı dönüşümü merkeze alıyor. New York’tan kırsala taşınan Grace ve Jackson, yeni doğan bebekleriyle birlikte izole bir hayata uyum sağlamaya çalışmaktadırlar. Ancak yalnızlık ve artan baskı, Grace’in kendisi ve çevresiyle olan bağını giderek zayıflatır.

