Lynne Ramsay’ın yönettiği ve Jennifer Lawrence, Robert Pattinson, Sissy Spacek ile Nick Nolte’un oynadığı Geber Aşkım (Die My Love), 24 Ocak 2026’da Başka Sinema dağıtımıyla Mubi tarafından vizyona çıkarılıyor.

Geber Aşkım, yeni bir hayata adım atan genç bir kadının yaşadığı yıkıcı dönüşümü merkeze alıyor. New York’tan kırsala taşınan Grace ve Jackson, yeni doğan bebekleriyle birlikte izole bir hayata uyum sağlamaya çalışırlar. Ancak yalnızlık ve artan baskı, Grace’in kendisi ve çevresiyle olan bağını giderek zayıflatır. Ramsay, sevgi ile delilik arasındaki bir çizgide seyreden bu hikâyede, evin ve ailenin güvenli sayılan sınırları içindeki sessiz çözülüşü ödünsüz bir sinema diliyle anlatıyor.

Afiş

