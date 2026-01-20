Kardeş Takımı 3 Filmine İkinci Haftasında da Yoğun İlgi Devam Ediyor

Çocuklar ve aileler tarafından büyük ilgi gören Kardeş Takımı serisinin final filmi Kardeş Takımı 3, vizyondaki ikinci haftasında sinema salonlarında yoğun ilgiyle karşılanmaya devam ediyor. Eğlenceli hikâyesi ve sıcak anlatımıyla her yaştan sinemaseveri bir araya getiren film, sinema salonlarının yanı sıra sosyal medyada da dikkat çekiyor. Kardeş Takımı 3, kategori liderliğini korurken İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Adapazarı ve Eskişehir’i kapsayan Türkiye turnesinde büyük bir heyecan ve şenlik yaşandı. Minik izleyiciler ve aileler, oyuncularla buluşma fırsatı yakaladıkları özel gösterimlerde sinema salonlarını doldurarak filmin şenlikli coşkusunu paylaştı.

Özel gösterim görüntüleri için tıklayınız.

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.