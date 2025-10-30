Uykucu’dan Rekor Açılış

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda gösterime giren Uykucu, ilk gününde 103 bin 880 kişi tarafından izlenerek vizyondaki diğer filmlerin bir haftalık seyirci rakamlarını geride bıraktı. Çağatay Ulusoy ile Elçin Sangu’yu başrollerde buluşturan Uykucu filmi, rekor bir açılışa imza attı. Hafta sonu yerine hafta ortasında sinemaseverlerle buluşmasına rağmen yoğun ilgi gören Uykucu, gişeye imzasını attığı açılışla ülkemizin sinema salonlarında büyük bir neşe ve heyecan yarattı.

