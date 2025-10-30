TRT Ortak Yapımı Pırıl: Saklı Robotlar’dan Açılış Rekoru, Yılın En İyi Açılışını Yapan Animasyon Filmi İlk Gün 74 Bin Seyirciye Ulaştı

TRT Çocuk’un sevilen kahramanı Pırıl, yepyeni bir serüvenle yeniden beyazperdede izleyicilerle buluşuyor. Çocukların uzun süredir heyecanla beklediği Pırıl: Saklı Robotlar, vizyondaki ilk gününde 74 bin seyirciyle 2025’in en iyi açılış yapan animasyon filmi unvanını kazandı. Çocuklar ve aileler filmin ardından Pırıl: Saklı Robotlar’a övgüler yağdırdı. “Ailecek birlikte çok güzel zaman geçirdik, uzun zamandır bu kadar keyifli bir animasyon izlememiştik”, “Tekrar izlemek istiyorum.”, “Pırıl ve arkadaşlarını çok sevdim. En komik karakter Cesur’du” ve “Pırıl çok güzeldi, sayesinde artık matematiği seviyorum” yorumları yapılan sevilen film, hem çocuklar hem ailelerin gönlünü fethetti.

