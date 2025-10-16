Haberler

Dwayne Johnson’ın Başrolünde Yer Aldığı Dövüş Efsanesi, Ön Gösterimini Paribu Cineverse Kanyon’da Gerçekleştirdi

Sosyal medyada 390 milyonu aşkın takipçisiyle dünyanın en popüler isimlerinden biri olan Dwayne “The Rock” Johnson, bu kez kariyerinin en kişisel projesiyle beyazperdede. Oyuncu, filmde profesyonel dövüş geçmişine dönerek gerçek bir MMA efsanesi olan Mark Kerr’i canlandırıyor. Yılın en merak edilen yapımları arasında yer alan Dövüş Efsanesi, vizyona girmeden önce Levent Paribu Cineverse Kanyon Sineması’nda yapılan ön gösterimde büyük ilgi gördü.

