İthaki Yayınları 23 Ekim Kitapları

İthaki Yayınları, 23 Ekim’de satışa sunacağı kitaplarını açıkladı. Iain M. Banks’ın Oyunların Oyuncusu ve Asako Yuzuki’nin Tereyağı adlı kitapları 23 Ekim’de satışa sunulacak. “Konkatsu Katili” diye bilinen dolandırıcı ve seri katilin davasından esinlenen Asako Yuzuki’nin Tereyağı romanı, Japonya’da kadın düşmanlığı, takıntı, aşk ve yemeğin sınır tanımayan hazları üzerine çarpıcı ve sarsıcı bir keşif sunuyor. Yalnız iş adamlarını ev yemekleriyle baştan çıkardığı ve öldürdüğü iddia edilen gurme aşçı Manako Kacii seri cinayet suçlamasıyla hüküm giymiştir. Tüm ülkenin ilgisini üzerine çeken bu dava, Kacii’nin basına konuşmayı reddetmesiyle daha da gizemli bir hâl almıştır.