Altın Portakal Bu Yıl Kalpten Geliyor

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin bu yılki teması “Kalpten” sinemada en çok iz bırakan ortak duygudan, yani içtenlikten besleniyor. Altın Portakal’ın bu seneki mottosu, aynı zamanda festivalin bu yıla ait yaklaşımını da yansıtıyor. Geçmişle bağ kuran, bugünün ruhuna açık ve yeni seslere alan açan bir anlayışla şekillenen festival, her hikâyede ve her sahnede ortak bir duygudan, kalpten yola çıkıyor. Festival bu yıl da yalnızca sinemanın değil bir kentin, bir geleneğin ve bir belleğin parçası olmayı sürdürmeye devam ediyor. Her hikâye, bu kez daha derinden, daha içten bir duyguyla seyirciyle buluşacak.

Basın Bülteni

