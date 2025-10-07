Orlando Bloom’dan Unutulmaz Bir Performans: The Cut – Son Raund, 10 Ekim’de Sinemalarda

Bu hafta sonu sinemada güçlü bir hikâye arayansinemaseverler için dikkat çekici bir yapım geliyor. The Cut – Son Raunt, sadece bir boks hikâyesi değil, insanın kendi sınırlarıyla, geçmişiyle ve bedeniyle hesaplaşmasını konu alan sarsıcı bir dram. Yıllar sonra ringe dönmeye hazırlanan tecrübeli boksör Ray, son bir şampiyonluk şansı yakalar. Ancak bu fırsatı değerlendirebilmesi için çok kısa sürede ciddi kilo vermesi gerekmektedir. Fiziksel ve zihinsel sınırlarının ötesine geçen Ray, antrenörü Caitlin’in verdiği desteğe rağmen başarısız olur. Son çare olarak tehlikeli yöntemlere başvurduğunda ise sadece kariyerini değil, hayatını da riske atar.

Basın Bülteni

Fragmanı izlemek için tıklayınız: 1 / 2

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.