Ezgi Tanergeç’in Üçüncü Romanı Tuzlu Yüz Bu Hafta Raflarda

İlk romanı Devridaim’le Orhan Kemal Roman Armağanı’nın ve Turgut Özakman İlk Roman Ödülü’nün sahibi olan Ezgi Tanergeç, üçüncü kitabı Tuzlu Yüz’de insanı emek ve doğal kaynaklar odağında ele alıyor. Bir ailenin vicdanıyla bir köyün alın terinin aynı yazgıda buluştuğu romanda, gündelik hayatın küçük ayrıntılarından tuzun beyazı kadar yakıcı gerçeklere uzanan kurgusuyla köylünün emeğinin nasıl hoyratça sömürüldüğünü gözler önüne seriyor. Roman, 09 Ekim’de İthaki etiketiyle okurlarla buluşuyor: Anadolu’nun bilinmeyen bir yerinde, gün geçtikçe kuruyan bir göl… Kaderini asırlardır pembe – kırmızı yanıp sönen tuz kristalleriyle kaplı göle bağlamış köy insanları…