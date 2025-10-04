Bu yıl birincisi düzenlenen Mercanev Film Günleri, 06 – 10 Ekim 2025 tarihlerinde Ayvalık’ta gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz yıl yaşamını yitiren video aktivist – fotoğrafçı Ömercan Şamlı anısına düzenlenen film günlerinde, beş ayrı mekânda belgesel ve kısa film gösterileri yapılacak. İlki yaşanacak Mercanev Film Günleri’nde Sürgün Asla Bitmez, Sweet Home Adana, Recce, Garan, Domates Biber Depresyon, Bellekvari, Morî, Şehir ve Mesih, Kadrajın Dışı Yok, Omelas’ı Bırakıp Gidenler, Hayalindeki Sahneler adlı 11 adet film izleyicilerle ücretsiz olarak buluşacak.

İlan



Program

